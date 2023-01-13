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11:25, 13 января 2023Культура

Соавтора мультсериала «Рик и Морти» обвинили в домашнем насилии

Соавтора мультсериала «Рик и Морти» будут судить по обвинениям в домашнем насилии
Джастин Ройланд

Джастин Ройланд. Фото: Dave Starbuck / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

42-летнего соавтора анимационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда, озвучившего двух главных героев проекта, будут судить по обвинениям в домашнем насилии. Об этом сообщает The Guardian.

В уголовном иске, полученном от прокуратуры округа Ориндж, штат Калифорния, актеру было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, насилии и обмане в отношении женщины, с которой он жил в то время.

Бывшая возлюбленная аниматора предпочла не раскрывать своего имени. Сообщается, что инцидент произошел в январе 2020 года. Джастин Ройланд отказался признавать вину. По информации издания, судебное разбирательство по делу о домашнем насилии состоится в апреле этого года.

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Анастасия Астахова
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