Наряд участницы конкурса «Мисс Вселенная» из США стал объектом шуток в сети

Объемный наряд американки Р’Бонни Габриэль на конкурсе «Мисс Вселенная» высмеяли в сети

Наряд участницы конкурса «Мисс Вселенная» из США Р’Бонни Габриэль стал объектом шуток в сети. Соответствующий видеоролик выступления и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах модель позирует в откровенном боди и высоких ботфортах. Ее образ дополняет объемная конструкция из звезд и гигантской луны. Также на голове девушки присутствует массивная корона, украшенная зубьями. По словам Габриэль, дизайн костюма она посвятила миссиям НАСА «Артемида», в рамках которых в 2024 году планируется высадить первую женщину на Луну. «Как уроженка Хьюстона, где расположен космический центр НАСА, я горжусь тем, что живу в городе, работающем над отправкой на Луну первой женщины», — рассказала она.

Подписчики высмеяли наряд манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Какой-то новый персонаж Marvel», «Эпичный провал!», «Я что-то не пойму, это конкурс косплеев или показ платьев?», «Зачем? Ты ведь даже не можешь ходить в этом», «Под чем находился дизайнер, когда он делал этот костюм?» — писали они.

Ранее стало известно о выходе в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» обладательницы титула «Мисс Россия-2022» Анны Линниковой.