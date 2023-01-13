Россиянка вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Как уточнили в пресс-службе, участницы полуфинала 71-го конкурса красоты в Новом Орлеане боролись за право войти в топ-16 самых красивых девушек планеты. «Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса», — подчеркнули организаторы.

22-летняя модель из Оренбурга дефилировала в купальнике цвета фуксии, представила кейп, расшитый орнаментом в виде сияющей жар-птицы. Кроме того, она вышла на подиум в ярко-алом вечернем платье, а также показала национальный костюм, который был создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.

В июле Линникова одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия-2022».

