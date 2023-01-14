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22:29, 14 января 2023Бывший СССР

Власти Львовской области заявили о повреждении энергообъекта

Глава Львовской области Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: Aaron Sheldrick / Reuters

Во Львовской области Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом написал глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Он также предупредил жителей о возможных перебоях в энерго- и водоснабжении.

«Попадание по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой», — подчеркнул Козицкий. Уточняется, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в трех областях на юге Украины произошли взрывы. Звуки взрывов слышны в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Не исключено, что речь идет о работе систем противовоздушной обороны. Звуки взрывов также слышны в Синельниковском районе Днепропетровской области, в Кривом Роге и в Хмельницкой области.

Марина Совина
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