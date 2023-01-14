Российский терапевт задушил бывшую жену проводом от утюга во время секса

Терапевт из станицы Ленинградской задушил бывшую жену проводом от утюга во время секса

В станице Ленинградской Краснодарского края терапевт с более чем 20-летним стажем работы задушил бывшую жену проводом от утюга во время жесткого секса. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

По данным издания, пара поженилась в 2002 году. Спустя пять лет россияне развелись, причинами стали многочисленные скандалы и взаимные оскорбления.

После расставания врач продолжал общение с экс-супругой. Тем не менее ссоры между ними не прекращались.

В мае 2022 года врач решил, что не может порвать отношения с женщиной. Последняя предложила заняться сексом с удушением, муж изо всей силы затянул провод от утюга на шее бывшей жены и убил ее.

В ходе судебного разбирательства россиянин признал вину и заявил, что сделал это умышленно. Сообщается, что он уже отбывает срок.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина во время ссоры задушил жену поясом от халата и закопал ее тело в сарае. Изначально россиянин говорил, что его жена могла уехать по делам, но так как на связь она не выходила, сотрудники СКР и МВД продолжили поиск женщины, отрабатывая разные версии.