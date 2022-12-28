Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:09, 28 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин задушил жену поясом от халата и закопал ее тело в сарае

В Крыму мужчина во время ссоры задушил жену поясом от халата и закопал ее тело в сарае

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму следователи завершили расследование дела в отношении 62-летнего жителя села Табачное, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшей отправки в суд. Россиянин признался в содеянном.

По данным следствия, в ночь на 2 марта между ним и его женой произошла ссора, во время которой мужчина задушил супругу поясом от халата, после чего вынес ее тело из дома и закопал в сарае.

Вскоре после этого в полицию обратилась дочь погибшей. Изначально фигурант говорил, что его жена могла уехать по делам, но так как на связь она не выходила, сотрудники СКР и МВД продолжили поиск женщины, отрабатывая разные версии.

Вскоре они выяснили, что к исчезновению причастен муж сельчанки — после предъявления улик он показал, где спрятал тело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией
Россия нарастит выпуск истребителей Су-57
Российский самолет совершил посадку после сообщения об угрозе взрыва на борту
Россиян предупредили об усложнении выдачи паспорта за жилье в одной стране
В Британии раскритиковали Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО
Женщина отметила 106-й день рождения в казино и раскрыла секрет долголетия
Стала известна новая дата исполкома РФС по переходу в Азиатскую конфедерацию
Разоблачен модный метод похудения за пять минут в день
Двух бывших полицейских и 20 их подельников осудили за организацию проституции
Определен разрыв между заявленными и реальными ценами на элитное жилье в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.