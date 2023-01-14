Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:26, 14 января 2023Экономика

Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии

Юрист Рымкевич посоветовала обновить данные о трудовом стаже перед выходом на пенсию

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Юрист Анастасия Рымкевич рассказала, что нужно сделать для того, чтобы повысить свой трудовой стаж для Пенсионного фонда. Этим она поделилась с изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист указала, что необходимо пересчитать трудовой стаж, обратившись в Пенсионный фонд. «Надо подать в Фонд заявление о корректировке сведений своего лицевого счета. К нему нужно приложить документальные доказательства, которые подтвердят неучтенные периоды стажа», — отметила она.

Рымкевич пояснила, что для назначения пенсии используется информация, отображающаяся на лицевом счете человека, который открывается сразу после выдачи СНИЛС. Таким образом, некоторые сведения о трудовом стаже могут быть не засчитаны, если человек был трудоустроен до этого или работал в течение нестрахового периода.

Юрист уточнила, что существует множество нестраховых периодов, в частности, когда сотрудник находится на военной службе. Помимо этого, стаж может не засчитаться женщине, сидевшей с ребенком до полутора лет без трудоустройства или проживавшей с мужем-военнослужащим в части. Кроме того, необходимо проверить свой стаж людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы, добавила Рымкевич.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 января пенсии проиндексируют на 4,8 процента. Отмечается, что в текущем году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии (с 7220,70 рубля до 7567,30 рубля), а также стоимость пенсионного балла (с 118,09 до 123,76 рубля).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о готовности России к достижению целей СВО мирным путем
В «Росэнергоатоме» заявили о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
Названа опасность лежащего под подушкой смартфона
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье
Обвиненный в шпионаже на Россию британец назвался «недовольным сотрудником»
Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения
Мэр Харькова решил судиться из-за нового штрафа за русский язык
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.