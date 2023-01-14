Россиянин зарезал двухлетнего сына из-за развода с женой

«112»: в Ленобласти 24-летний мужчина зарезал двухлетнего сына из-за развода с женой

В городе Кириши Ленинградской области 24-летний мужчина зарезал двухлетнего сына во время катания на санках. Причиной мог стать развод с женой, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, в день трагедии мать мальчика находилась в Санкт-Петербурге. Оставшийся с сыном в выходные россиянин отправился с ним на прогулку.

В ходе внезапно возникшей ненависти, он нанес четыре ножевых ранения мальчику, а затем самому себе. После мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики не смогли спасти ребенка.

В следственном управлении по Ленобласти рассказали о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»). По предварительной версии, отец нанес смертельные ранения сыну, находясь дома.

Сейчас подозреваемого отвезли в реанимационное отделение. Следователи продолжают выяснять другие обстоятельства случившегося.

В ноябре 2022 года под Челябинском отец изрезал трехмесячного сына, зарезал жену и попытался покончить с собой. По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство.