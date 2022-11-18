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09:28, 18 ноября 2022Силовые структуры

Пьяный россиянин зарезал жену и изрезал трехмесячного сына

Под Челябинском отец изрезал 3-месячного сына, зарезал жену и попытался покончить с собой

Фото: СУ СК России по Челябинской области

В Челябинской области местный житель подозревается в убийстве жены и попытке убийства трехмесячного сына. Об этом в пятницу, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 ноября пьяный фигурант поссорился с супругой в Магнитогорске. Он несколько раз ударил ее ножом, нанеся смертельные ранения. Затем отец изрезал новорожденного мальчика, а после попытался покончить с собой.

Известно, что младенец на данный момент находится в стабильном состоянии, а россиянину медики оказывают помощь.

По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство.

Ранее стало известно, что в Калининградской области суд приговорил к восьми годам и семи месяцам лишения свободы 35-летнего местного жителя за нападение с топором на жену и угрозы расправой двухлетней дочери.

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Екатерина Власова
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Пьяный россиянин зарезал жену и изрезал трехмесячного сына
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