Молдавия отреагировала на падение обломков ракеты на границе с Украиной

Премьер-министр Молдавии возмутилась падением обломков ракеты на границе с Украиной

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением обломков ракеты на границе с Украиной. Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях населенного пункта Ларга», — отреагировала Гаврилица.

Помимо этого, премьер-министр выразила поддержку украинскому народу.

Об обнаружении обломков на севере Молдавии стало известно в субботу, 14 января. О происшествии оперативно уведомили аварийно-спасательную службу, прокуратуру Бричанского района и бригаду «Бомбтех». Место происшествия было оцеплено.

Позже появились фотографии с места падения обломков ракеты. В министерстве уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной. Кроме того, было усилено наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой.