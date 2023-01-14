Хуснуллин отчитался о ходе работ на Крымском мосту

На Крымском мосту завершили почти половину работ по замене пролетов левой стороны

На Крымском мосту завершили почти половину работ по замене пролетов левой стороны. О ходе ремонтных работ в субботу, 14 января, отчитался вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Он также отметил, что там завершилась надвижка второго пролета. Хуснуллин допустил, что в феврале на Крымском мосту все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.

«Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — написал вице-премьер.