Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 14 января 2023Россия

Хуснуллин отчитался о ходе работ на Крымском мосту

На Крымском мосту завершили почти половину работ по замене пролетов левой стороны

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

На Крымском мосту завершили почти половину работ по замене пролетов левой стороны. О ходе ремонтных работ в субботу, 14 января, отчитался вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Он также отметил, что там завершилась надвижка второго пролета. Хуснуллин допустил, что в феврале на Крымском мосту все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.

«Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — написал вице-премьер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Россия запретила въезд главам МИД и Генштаба Великобритании
На территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
В США предложили продать Турции истребители F-16
Появились новые данные о состоянии перенесшей инсульт Латыниной
В Совфеде высказались об изменении законов для участия бойцов ЧВК в выборах
Хуснуллин отчитался о ходе работ на Крымском мосту
В сети напомнили о внесении Смольянинова в базу «Миротворца»
Женщина с двухмесячным ребенком покончила с собой в Подмосковье
Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
Стало известно о ведении боев ЧВК «Вагнер» в восточной части Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.