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11:59, 5 декабря 2022Россия

Движение по пострадавшей от взрыва части Крымского моста восстановили

ФКУ Упрдор «Тамань»: движение по пострадавшей после взрыва части Крымского моста открыто
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста, пострадавшей в октябре при взрыве, восстановлено. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Тамань» сообщает ТАСС.

Согласно данным представителей ФКУ Упрдор «Тамань», перезапуск транспорта после проведения дорожных работ на указанном участке провели 5 декабря в 10:50.

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Варвара Кошечкина
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