Движение по пострадавшей от взрыва части Крымского моста восстановили

ФКУ Упрдор «Тамань»: движение по пострадавшей после взрыва части Крымского моста открыто

Движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста, пострадавшей в октябре при взрыве, восстановлено. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Тамань» сообщает ТАСС.

Согласно данным представителей ФКУ Упрдор «Тамань», перезапуск транспорта после проведения дорожных работ на указанном участке провели 5 декабря в 10:50.