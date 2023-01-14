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01:03, 14 января 2023Россия

Небензя заявил о готовности России к достижению целей СВО мирным путем

Небензя назвал условия, при которых Россия готова к достижению целей СВО мирным путем

Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, который позволит достичь цели спецоперации на Украине мирным путем. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что закончить СВО можно будет только тогда, когда с территории Украины перестанет исходить угроза для России, а также, когда прекратится дискриминация русскоязычного населения страны.

Небензя подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам для достижения этого результата. Но если Киев не согласится с таким сценарием, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем.

Также Василий Небензя заявил, что Россия никогда не преследовала цель уничтожения государственности и деукраинизации Украины.

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Екатерина Подвигина
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