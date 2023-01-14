«Победа» пересмотрит правила провоза ручной клади

РБК: авиакомпания «Победа» сообщила о планах пересмотреть правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» сообщила о планах пересмотреть правила провоза ручной клади после решения Верховного суда о признании незаконной установленной лоукостером нормы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — приводит издание слова представителя компании.

Он подчеркнул, что авиакомпания безусловно соблюдает действующее законодательство.

В июне 2021 года Ространснадзор провел проверку, по итогам которой выдал авиакомпании предписание изменить нормы провоза багажа как противоречащие требованиям законодательства. В ответ «Победа» подала кассационную жалобу. В пятницу Верховный суд признал, что установленные «Победой» габариты ручной клади незаконны.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» обратилась в Верховный суд с целью оспорить обязанность перевозить сверх ручной клади безразмерные вещи. По данным перевозчика, уже сейчас на основе расчетов производителя самолетов Boeing все место в салоне отдано под бесплатную ручную кладь.