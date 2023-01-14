Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:27, 14 января 2023Путешествия

«Победа» пересмотрит правила провоза ручной клади

РБК: авиакомпания «Победа» сообщила о планах пересмотреть правила провоза ручной клади

Фото: Shutterstock

Авиакомпания «Победа» сообщила о планах пересмотреть правила провоза ручной клади после решения Верховного суда о признании незаконной установленной лоукостером нормы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — приводит издание слова представителя компании.

Он подчеркнул, что авиакомпания безусловно соблюдает действующее законодательство.

В июне 2021 года Ространснадзор провел проверку, по итогам которой выдал авиакомпании предписание изменить нормы провоза багажа как противоречащие требованиям законодательства. В ответ «Победа» подала кассационную жалобу. В пятницу Верховный суд признал, что установленные «Победой» габариты ручной клади незаконны.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» обратилась в Верховный суд с целью оспорить обязанность перевозить сверх ручной клади безразмерные вещи. По данным перевозчика, уже сейчас на основе расчетов производителя самолетов Boeing все место в салоне отдано под бесплатную ручную кладь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Британия отправит на Украину танковый эскадрон
«Победа» пересмотрит правила провоза ручной клади
Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Тарасова обратилась к РУСАДА из-за Валиевой
Диетолог назвала способы «безболезненно» похудеть после новогодних праздников
В Харькове прогремели взрывы
Названы московские адреса звездного форварда ЦСКА Валерия Харламова
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Рогов сообщил об определении в Санкт-Петербурге «сценария» СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.