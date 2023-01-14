Мужчине предъявили 1182 обвинения в хранении и распространении детского порно

Daily Mail: мужчину обвинили в 1182 связанных с детской порнографией преступлениях

Полиция в американском городе Эйвон-Парк, штат Флорида, арестовала мужчину и предъявила ему 1182 обвинения в преступлениях, связанных с хранением и распространением детского порно. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция длительное время вела расследование в отношении 23-летнего Джонатана Джховани Хернандеза. В декабре он был арестован, ему предъявили четыре обвинения в преступлениях, связанных с хранением и распространением детской порнографии.

Задержанного отпустили под залог, но полицейские изъяли 15 электронных устройств, найденных у него дома. «Тогда расследование только начиналось, и количество обвинений могло увеличиться. Надо отметить, оно должно было увеличиться во много раз», — сообщили в офисе шерифа округа Хайлендс. Только на одном из устройств сотрудники правоохранительных органов нашли почти 1200 файлов с порнографией. После этого Хернандеза арестовали вновь. На этот раз ему предъявили 1182 обвинения.

В офисе шерифа подчеркнули, что трудно представить, сколько обвинений будет предъявлено мужчине, если полицейские просмотрят файлы на всех принадлежащих ему устройствах. Там отметили, что Хернандез хранил крупнейшую коллекцию детского порно, которую они когда-либо видели.

В настоящее время Хернандез содержится с залогом в 2,4 миллиона долларов (158,4 миллиона рублей). Если его признают виновным по всем обвинениям, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что медработник из американского города Мадисон, штат Висконсин, приговорен к четырем годам тюрьмы и трем годам усиленного надзора за хранение детской порнографии. Судья запретил ему контактировать с людьми, не достигшими 18-летнего возраста, помимо членов его семьи.

