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10:03, 14 января 2023Мир

Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки

Медведев назвал паранойей заявление США и Японии о возможном ядерном ударе России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Джо Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды по поводу возможном ядерном ударе на Украине, назвав его паранойей. Размышлениями на данную тему он поделился в своем Telegram-канале.

«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», — заявил политик.

Медведев упрекнул главу японского правительства в предательстве памяти жертв в городах Хиросима и Нагасаки. «Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США», — уточнил он.

Ранее Байден и Кисида назвали любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания. Они заявили, что объединившись, они будут продолжать вводить санкции против РФ, оказывая тем самым поддержку Украине.

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Мария Винар
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