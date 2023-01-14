США и Япония пообещали расценить «ядерную атаку России» как удар по человечеству

США и Япония пообещали расценить «ядерную атаку России» на Украине ударом по человечеству

Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден назвали любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на сайте Белого дома.

Кисида и Байден заявили, что, объединившись, они будут продолжать вводить санкции против РФ, оказывая тем самым поддержку Украине. Лидеры стран также договорились поддерживать Киев перед лицом приписываемых Москве атак на важную энергетическую инфраструктуру.

Стороны также условились совместно работать над экономическим ростом и решением глобальных проблем. «Мы осудим всех, кто использует свою экономическую мощь для получения выгоды за счет других, включая подрыв Россией энергетической и продовольственной безопасности во всем мире», — говорится в обращении.