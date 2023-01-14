Пушилин отреагировал на сообщения о переносе столицы ДНР

Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в Мариуполь не соответствуют действительности. Опровержение указанных сведений он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, данный вопрос даже не обсуждается. «Столицей Донецкой народной республики был и будет город-герой Донецк», — отреагировал на слухи руководитель региона.

Ранее в сети распространилась информация о соответствующем переносе — утверждалось, что он будет осуществлен после завершения восстановления Мариуполя.

12 ноября прошлого года власти Херсонской области опровергли сведения о том, что город Геническ временно станет административной столицей региона. В администрации подчеркнули, что решение о переносе столицы не принималось.