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16:08, 14 января 2023Россия

Пушилин отреагировал на сообщения о переносе столицы ДНР

Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сообщения о переносе административного центра региона из Донецка в Мариуполь не соответствуют действительности. Опровержение указанных сведений он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, данный вопрос даже не обсуждается. «Столицей Донецкой народной республики был и будет город-герой Донецк», — отреагировал на слухи руководитель региона.

Ранее в сети распространилась информация о соответствующем переносе — утверждалось, что он будет осуществлен после завершения восстановления Мариуполя.

12 ноября прошлого года власти Херсонской области опровергли сведения о том, что город Геническ временно станет административной столицей региона. В администрации подчеркнули, что решение о переносе столицы не принималось.

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Варвара Кошечкина
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