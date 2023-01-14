Стала известна возможная причина массовой гибели сардины в российском регионе

Термический шок мог стать причиной массового выброса сардины в Сахалинской области

Стала известна возможная причина массового выброса сардины иваси на острове Кунашир в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская отметила, что гибель тысячи рыб в российском регионе могли вызвать перепады температуры.

«Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — привели слова замдиректора заповедника в местном правительстве.

Ранее на острове Кунашир в Сахалинской области обнаружили тысячи мертвых сардин иваси. Выбросы туш произошли по всей длине бухты Первухина. Сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания посетили место происшествия. Ученые проверили состояние воды, но не обнаружили способных повлиять на рыбу следов загрязнений.

