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14:49, 14 января 2023Среда обитания

Стала известна возможная причина массовой гибели сардины в российском регионе

Термический шок мог стать причиной массового выброса сардины в Сахалинской области

Фото: Shutterstock

Стала известна возможная причина массового выброса сардины иваси на острове Кунашир в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская отметила, что гибель тысячи рыб в российском регионе могли вызвать перепады температуры.

«Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — привели слова замдиректора заповедника в местном правительстве.

Ранее на острове Кунашир в Сахалинской области обнаружили тысячи мертвых сардин иваси. Выбросы туш произошли по всей длине бухты Первухина. Сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания посетили место происшествия. Ученые проверили состояние воды, но не обнаружили способных повлиять на рыбу следов загрязнений.

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Анастасия Астахова
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