Тысячи мертвых сардин обнаружили в российском регионе

На острове Кунашир обнаружили тысячи мертвых сардин

На острове Кунашир в Сахалинской области обнаружили тысячи мертвых сардин иваси. Выбросы туш произошли по всей длине бухты Первухина в российском регионе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства.

Сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания посетили место происшествия. Ученые проверили состояние воды, но не обнаружили способных повлиять на рыбу следов загрязнений. По словам специалистов, подобные случаи часто встречаются во время штормов.

В августе 2022 года массовая гибель рыбы произошла вдоль берега протекающей по территории Польши и Германии реки Одра. Местные рыбаки обнаружили 10 тонн туш. По словам экспертов, рыба погибла из-за неизвестного загрязнения водоема.

Ранее активисты призвали строже наказать виновных в массовой гибели животных в Ставропольском крае. Они попросили приравнивать подобные случаи к экоциду, за который грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.