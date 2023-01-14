Россиянам рассказали о возможных льготах от государства

Доцент Лебединская: льготы можно получить в виде жилья, земельного участка и денег

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, кому государство предоставляет льготы и как их можно получить. Этим она поделилась в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, существует четыре группы предоставляемых видов помощи: различные льготы, бесплатное жилье, пониженная ставка по ипотечному кредиту и компенсация на образование. Эксперт подчеркнула, что большинство льгот предназначено прежде всего для инвалидов, в частности, это касается проведения реабилитационных мероприятий и получения технических средств и услуг.

Помимо этого, продолжила Лебединская, льготы также положены ветеранам труда, труженикам тыла, и почетным гражданам отдельных городов. Им предоставляется возможность получить бесплатные зубные протезы. Также, на льготы вправе рассчитывать почетные доноры и дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и те дети, у которых оба или единственный родитель являются инвалидами первой или второй группы. Кроме того, государство предоставляет бесплатное питание новорожденным.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин признался, что зависит от пособий государства. Так, об этом заявили 42,7 миллиона человек, а 31 миллион опрошенных рассказали, что государственные выплаты являются для них основным источником средств к существованию.