Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:54, 14 января 2023Экономика

В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ

Представитель Эрдогана заявил, что пока не знает, какая будет скидка на газ для Турции

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия и Турция ведут переговоры о скидках на газ. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на встрече с журналистами рассказал, что компании «Газпром» и Botas все еще обсуждают детали сделки. «Botas обсуждал это с "Газпромом" в течение нескольких месяцев. Я не знаю, о чем им удалось договориться, но я знаю, что они все еще поддерживают контакты по этой теме», — заявил он.

Вдобавок политик отметил, что пока не в курсе, сколько процентов будет составлять скидка для страны. «Не знаю, какой будет скидка, будет ли это 25 процентов или больше, или меньше», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Турция не испытывает проблем с газом в зимний период из-за хороших отношений с соседями и инвестиций в энергетический сектор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
На севере Молдавии упали обломки ракеты
Обстановка в центре Соледара попала на видео
Мужчине предъявили 1182 обвинения в хранении и распространении детского порно
Стало известно о пределе роста влияния Пригожина
Анна Хилькевич сравнила Бали с Москвой
Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Москве
Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
Стажер авиакомпании сообщил о бомбе на рейсе ради личной жизни друзей
Вучич предупредил Европу о появлении нового Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.