В Турции объяснили отсутствие проблем с газом

Sabah: Турция не испытает проблем с газом из-за хороших отношений с соседями

Турция не испытает проблем с газом в зимний период из-за хороших отношений с соседями и инвестиций в энергетический сектор. Об этом пишет газета Sabah.

Эти факторы привели к тому, что Турция стала третьей по дешевизне страной в Европе. «По оценкам Ассоциации дистрибьюторов природного газа Турции (GAZBİR), страна спокойно переживет эту зиму», — пишет издание.

8 ноября министр энергетики республики Фатих Донмез сообщил, что Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и планирует активизировать работу в этом направлении. Стороны достигли консенсуса по поводу торговли в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере, пояснил глава Минэнерго.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин заявлял, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток». Позже он объяснил выбор Турции в качестве газового хаба тем, что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно.

7 января эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков допустил, что турецкий хаб будет обезличивать газ, поэтому Евросоюз сможет покупать уже не «токсичное» российское топливо.