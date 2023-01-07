Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом

Аналитик Юшков: турецкий хаб будет обезличивать, поэтому ЕС сможет покупать российский газ

Турецкий хаб будет обезличивать газ, поэтому Евросоюз сможет покупать российское топливо, заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность становления Анкары газовым хабом для Европы.

17 декабря лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна решила в ближайшее время стать глобальным центром ценообразования на газ.

Два поставщика газа уже сейчас транзитом через Турцию проводят свое сырье в Европу Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Сейчас Турция закрепила за собой статус транзитера азербайджанского газа. Но транзитом проходят только 10 миллиардов кубов: по миллиарду в Болгарию и Грецию и 8 миллиардов в Италию. Иранский газ транзитом в Европу не проходит. Остается только российский», — перечислил Юшков.

Аналитик убежден, что в конфликте между Россией и Западом Анкара пытается получить максимально возможное количество прибыли.

«Сейчас она договаривается с Кремлем о создании газового хаба, который изначально признан обезличить продаваемый газ. Потому что мы понимаем, что основная проблема нашего бизнеса на газовом рынке в Европе в том, что есть "токсичность" у газа, который идет из России. Никто не хочет покупать российский газ, потому что все боятся, что их заклюет европейская общественность», — отметил он.

За счет газового хаба в Турции предполагается убрать эту «токсичность». Основная идея — передавать газ на границе, чтобы происходило обезличивание. Возможно, через этот хаб пойдет и иранский газ, и СПГ Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

В октябре Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Позже он объяснил выбор Турции в качестве газового хаба. По словам политика, работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно.

