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01:41, 17 декабря 2022Экономика

Турция решила стать глобальным центром ценообразования на газ

Лидер Турции Эрдоган заявил, что страна станет глобальным центром ценообразования на газ

Фото: Pixabay

Турция решила в ближайшее время стать глобальным центром ценообразования на газ. Об этом сообщил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, Анкара провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу создания на турецкой территории газового хаба. Фракия, европейская часть Турции, станет энергетическим центром.

«Наша цель прекратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», — отметил турецкий президент.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что первым этапом реализации проекта турецкого газового хаба может стать соглашение о поставках газа через Азербайджан, далее — строительство инфраструктуры в Турции и России. Таким образом, до пуска первого газа может пройти от двух до четырех лет. Он допустил, что первым этапом реализации проекта могут стать соглашения о поставках газа через Азербайджан.

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Марина Совина
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