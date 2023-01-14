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01:44, 14 января 2023Мир

Еврокомиссия заявила об успешном сокращении энергетической зависимости от России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об успешном сокращении зависимости от энергоресурсов из РФ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Усилия Европейского союза по снижению энергетической зависимости от России увенчались успехом. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

Она отметила, что работа была тяжелой, однако она окупилась. «Мы компенсировали сокращение поставок российского газа диверсификацией за счет других надежных поставщиков. Мы смогли компенсировать это без отключений электроэнергии», — объявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что цены на газ по нидерландским фьючерсным контрактам с августа упали более чем на 80 процентов. Кроме того, европейские газовые хранилища заполнены на 83 процента, подчеркнула она.

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Марина Совина
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