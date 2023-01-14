Еврокомиссия заявила об успешном сокращении энергетической зависимости от России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об успешном сокращении зависимости от энергоресурсов из РФ

Усилия Европейского союза по снижению энергетической зависимости от России увенчались успехом. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

Она отметила, что работа была тяжелой, однако она окупилась. «Мы компенсировали сокращение поставок российского газа диверсификацией за счет других надежных поставщиков. Мы смогли компенсировать это без отключений электроэнергии», — объявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что цены на газ по нидерландским фьючерсным контрактам с августа упали более чем на 80 процентов. Кроме того, европейские газовые хранилища заполнены на 83 процента, подчеркнула она.

