Женщина с двухмесячным ребенком покончила с собой в Подмосковье

Mash: мать покончила жизнь самоубийством вместе с двухмесячным ребенком в Подмосковье

Жительница подмосковных Люберец покончила с собой вместе с двухмесячным ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 25-летней женщины нашли под окнами многоэтажного дома на улице Академика Северина. Рядом с ней находился труп двухмесячного ребенка. Предположительно, у матери была послеродовая депрессия, в результате чего она решила покончить жизнь самоубийством.

Сообщается, что у отца ребенка произошел нервный срыв.

Ранее сообщалось, что на козырьке подъезда дома на юго-востоке Москвы нашли тело 12-летней школьницы. Ребенок оставил записку, в которой рассказал, что отец забрал у девочки телефон из-за того, что она не сделала вовремя уроки.