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12:48, 13 октября 2022Россия

На козырьке дома в Москве нашли тело школьницы

На козырьке подъезда дома на юго-востоке Москвы нашли тело 12-летней школьницы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На козырьке подъезда дома на юго-востоке Москвы нашли тело 12-летней школьницы. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что мертвую девочку обнаружили на Батайском проезде. Предположительно, она покончила с собой.

Ребенок оставил записку, в котором рассказал о конфликте с родителями. По данным издания, там упоминается, что отец забрал у девочки телефон из-за того, что она не сделала вовремя уроки.

Ранее стало известно, что в Чите пятиклассник покончил с собой. В Минздраве Забайкальского края подтвердили смерть ребенка.

В августе сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летний школьник покончил с собой после ссоры с отцом из-за уборки.

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Евгения Куликова
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