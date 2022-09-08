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Российский пятиклассник покончил с собой

В Чите ученик пятого класса покончил с собой

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Чите пятиклассник одной из школ совершил самоубийство. Об этом сообщили Chita.ru несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их данным, ребенок покончил с собой в своем доме. В Минздраве Забайкальского края подтвердили смерть пятиклассника — ее зарегистрировали в понедельник, 5 сентября.

Директор школы, где учился погибший мальчик, подтвердил факт произошедшего. «Это случилось дома. Больше ничего сказать не могу», — сообщил он «МК».

Ранее в Екатеринбурге российский 17-летний школьник покончил с собой после ссоры с отцом. Погибший подросток хорошо учился в школе и в последнее время не конфликтовал со сверстниками.

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Анастасия Шейкина
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