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В российской школе усомнились в самоубийстве найденного мертвым пятиклассника

В забайкальской школе заявили, что умерший пятиклассник не совершал самоубийства
Начало событий в новости Российский пятиклассник покончил с собой

Фото: Shutterstock

Предполагаемое самоубийство пятиклассника из столицы Забайкальского края Читы может оказаться несчастным случаем. Его тело нашли 5 сентября. Как рассказали «Ленте.ру» учащиеся его школы, мальчик мог погибнуть случайно.

«Скорее всего, он хотел пошутить над мамой, чтобы мама плакала, волновалась, чтобы больше так не опаздывала. А получилось по-реальному», — рассказала одна из учениц.

С ней согласилась и другая школьница. Она услышала от родителей ту же версию смерти мальчика. Кроме того, ее озвучивал и источник MK.RU, который назвал случившееся «непреднамеренным суицидом».

Директор школы, где учился погибший мальчик, подтвердил только факт смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что российская школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями.

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Анастасия ШейкинаВалерий Розенберг
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