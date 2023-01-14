Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о неожиданных для ВСУ действиях при штурме Соледара

Участник боя в Соледаре рассказал о действиях российских сил, ставших неожиданными для ВСУ

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавший в штурме города Соледар, заявил, что действия российских сил оказались неожиданными для украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ВС России попали в центр города, где перерезали противнику пути снабжения: «Это был такой внезапный маневр для противника, которого он вообще не ожидал... Здесь их оборонная линия вообще не была продумана».

Ранее Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер».

13 января официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики.