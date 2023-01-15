В Германии выступили за дипломатическое решение конфликта на Украине

Немецкий политик Клингбайл высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайл высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает ТАСС.

По словам немецкого политика, он в шоке от того, что дипломатию сегодня стали считать чем-то достойным презрения, и возмущен тем, что обсуждаются лишь вооружения.

При этом Клингбайл поддержал решения Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder, отметив, что поставки необходимы для усиления будущей переговорной позиции Киева.

13 января сообщалось, что правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на двух чиновников страны.