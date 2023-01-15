Из-за гибели в пожаре россиянки с тремя детьми возбудили уголовное дело

Омские следователи возбудили дело по факту гибели в пожаре россиянки и трех ее дочерей

В Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ по факту гибели в пожаре россиянки с тремя детьми. Об этом в субботу, 15 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло около 5 утра в частном доме в деревне Белоусовка. При пожаре погибли 40-летняя женщина и три ее дочери в возрасте двух, семи и восьми лет. Возгорание заметили соседи, которые и вызвали спасателей. Предварительная версия пожара — неисправная электропроводка, вызвавшая сильное задымление, из-за которого спящие люди погибли.

В момент происшествия отец погибших девочек находился на вахте, а десятилетний сын был в гостях у бабушки.

14 января сообщалось, что в Ленинградской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей.