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22:59, 15 января 2023Экономика

Еврокомиссар заявила о способности промышленности выдержать текущие цены на газ

Еврокомиссар Симсон заявила, что промышленность ЕС сможет выдержать текущие цены на газ
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Pixabay

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала о снижении цен на газ в Европе до уровня января 2022 года. По ее словам, промышленность стран Евросоюза способна выдержать такой уровень цен, сообщает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что стоимость топлива снизилась до 62 евро за МВт-ч (около 46 тысяч рублей за тысячу кубометров). «Думаю, с этим уровнем цен наша промышленность сможет выжить», — заявила Симсон.

Она также отметила, что на фоне сокращения зависимости от газа из России ЕС в прошлом году пришлось наращивать поставки топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссар уточнила, что основными поставщиками СПГ для Европы стали США, а также увеличился импорт из Норвегии, Великобритании, Азербайджана.

Ранее стало известно, что Молдавия не поддержала санкции Европейского союза в отношении России и Белоруссии, руководствуясь соображениями энергетической безопасности. Официальный представитель МИД страны Даниэл Водэ объяснил, что страна рискует столкнуться с прекращением поставок российского газа и ряда следующих за этим негативных последствий, которые могут повлиять на ее экономику.

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Марина Совина
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