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19:51, 15 января 2023Бывший СССР

Молдавия не поддержала антироссийские санкции ЕС из-за риска лишиться газа

Представитель МИД Водэ: Молдавия не поддержала санкции ЕС из-за рисков не получить газ

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Молдавия не поддержала санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России и Белоруссии, руководствуясь соображениями энергетической безопасности. Об этом радиостанции «Свободная Европа» («Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано в России СМИ-иноагентом) заявил официальный представитель МИД страны Даниэл Водэ, его цитирует РИА Новости.

Комментируя позицию Кишинева, Водэ объяснил, что страна рискует столкнуться с прекращением поставок российского газа и ряда следующих за этим негативных последствий, которые могут повлиять на ее экономику. При этом он подчеркнул, что Молдавия с пониманием относится к решению ЕС ввести антироссийские санкции на фоне проведения военной спецоперации на Украине.

Он добавил, что Кишинев на 60-80 процентов «соответствует декларациям и ограничительным мерам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза».

Ранее в Молдавии рассказали об уровне готовности к членству в ЕС.

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Варвара Кошечкина
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