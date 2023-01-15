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06:54, 15 января 2023Россия

ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

ДНР в СЦКК: Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

По информации ведомства, обстрел по центральному району Горловки со стороны украинских войск зафиксирован в 03.00 из населенного пункта Новгородское.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что с 24 февраля 2022 года ВСУ 8836 раз обстреливали населенный пункт в ДНР. С начала спецоперации погибли 97 человек, были ранены 350. Кроме того, за этот период повреждены 1903 частных домовладений, 726 многоквартирных домов, 218 транспортных средств.

Марина Совина
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