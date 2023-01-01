Мэр Горловки назвал число обстрелов со стороны ВСУ с начала спецоперации

Мэр Горловки Приходько: с 24 февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 97 человек

Мэр города Горловка Иван Приходько рассказал, что с 24 февраля 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) более восьми тысяч раз обстреливали населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР), отчет он выложил в своем Telegram-канале.

Приходько назвал число обстрелов со стороны ВСУ: украинские войска открывали огонь по Горловке 8836 раз. С 24 февраля прошлого года, когда началась специальная военная операция (СВО), погибли 97 человек, были ранены 350. Кроме того, за этот период повреждены 1903 частных домовладений, 726 многоквартирных домов, 218 транспортных средств.

25 декабря Приходько заявил, что при обстреле украинскими войсками было повреждено здание химического завода «Стирол» в Донецке. 22 декабря он сообщил, что получил контузию при обстреле украинскими военными гостиницы в Донецке.