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12:05, 22 декабря 2022Россия

Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке

Мэр Горловки Приходько заявил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что получил контузию при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) гостиницы в Донецке. Об этом пишет ТАСС.

«Контузило», — рассказал он, уточнив, что в настоящее время находится в больнице.

Вечером 21 декабря ВСУ обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в позвоночник. По словам его помощника, медики не смогут извлечь застрявший в спине экс-главы «Роскосмоса »осколок мины.

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Сергей Истомин
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