Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 22 декабря 2022Россия

Раскрыты меры по защите Рогозина и раненых с ним в Донецке советников

Помощник Рогозина заявил, что его местоположение скрывается в целях безопасности

Фото: Reuters

Местоположение руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина и других раненых при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке скрывается в целях безопасности. Меры по защите экс-главы «Роскосмоса» раскрыл его помощник, передает ТАСС.

По его словам, Рогозин находится в одном из медучреждений Донецкой народной республики. При этом все пострадавшие размещены в разных больницах. «Раненым оказана необходимая медицинская помощь, в целом их состояние удовлетворительное. Оценивается возможность их перевозки в Ростов-на-Дону», — рассказал помощник экс-главы «Роскосмоса».

Ранее он заявил, что врачи не смогут извлечь осколок мины, застрявший в позвоночнике Рогозина. Кроме того, пострадавший экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что ему предстоит операция.

Рогозин был ранен в ночь на 22 декабря при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» Вооруженными силами Украины, где он отмечал свой день рождения. Среди пострадавших также бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Кроме того, по словам главы республики Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека.

Как рассказал Рогозин, в кафе, попавшем под обстрел, проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке». По его словам, «кто-то слил информацию» о мероприятии украинским военным, которые в 19:45 открыли по гостиничному комплексу огонь снарядами калибра 120 или 155 миллиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Рогозин заявил о предстоящей операции
Россиянина задержали за убийство 32-летней знакомой во время ссоры
Умерла актриса сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Дайан Макбейн
Российские военные взяли штурмом украинские позиции и захватили троих пленных
В Госдуме ответили на слова Зеленского об уровне союза между Украиной и США
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Молодого россиянина осудили на семь лет за избиение старшего товарища до смерти
Обезвреживание мины-«растяжки» ВСУ российскими саперами показали на видео
Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Карабахе
Интерес россиян к покупке авто за границей резко вырос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.