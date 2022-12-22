Раскрыты меры по защите Рогозина и раненых с ним в Донецке советников

Помощник Рогозина заявил, что его местоположение скрывается в целях безопасности

Местоположение руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина и других раненых при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке скрывается в целях безопасности. Меры по защите экс-главы «Роскосмоса» раскрыл его помощник, передает ТАСС.

По его словам, Рогозин находится в одном из медучреждений Донецкой народной республики. При этом все пострадавшие размещены в разных больницах. «Раненым оказана необходимая медицинская помощь, в целом их состояние удовлетворительное. Оценивается возможность их перевозки в Ростов-на-Дону», — рассказал помощник экс-главы «Роскосмоса».

Ранее он заявил, что врачи не смогут извлечь осколок мины, застрявший в позвоночнике Рогозина. Кроме того, пострадавший экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что ему предстоит операция.

Рогозин был ранен в ночь на 22 декабря при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» Вооруженными силами Украины, где он отмечал свой день рождения. Среди пострадавших также бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Кроме того, по словам главы республики Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека.

Как рассказал Рогозин, в кафе, попавшем под обстрел, проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке». По его словам, «кто-то слил информацию» о мероприятии украинским военным, которые в 19:45 открыли по гостиничному комплексу огонь снарядами калибра 120 или 155 миллиметров.