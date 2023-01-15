В Госдуме допустили переходный период при повышении призывного возраста

Депутат Картаполов: при повышении призывного возраста могут ввести переходный период

При повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года в России могут предусмотреть переходный период. Такое мнение высказал в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комментируя свое мнение, он указал, что сейчас, предположительно, Минобороны прорабатывает соответствующие предложения.

«После того как весь законодательный пакет будет сформирован, то есть создана основа законодательная, тогда уже будут изданы соответствующие законы и приказы министра обороны, директивы Генерального штаба, которые будут разъяснять порядок призыва <...>, какой будет определен переходный период, сколько он будет по времени», — добавил он, отказавшись говорить о каких бы то ни было сроках.

Ранее в Госдуме высказались о правилах весеннего призыва.