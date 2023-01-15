Осужденный за убийство 15 человек казахский пограничник обратился к Токаеву

Осужденный за убийство 15 человек казахский пограничник потребовал нового расследования

Пожизненно осужденный за убийство 15 человек казахский пограничник Владислав Челах обратился к президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой наказать истинных виновников расстрела на заставе «Арканкерген». Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает «МК».

По данным издания, отбывший десять лет заключения осужденный потребовал нового расследования. Он пообещал рассказать следствию все известные ему подробности якобы имевшего место нападения на погранзаставу, связанного с некими высокопоставленными лицами. Челах также пообещал назвать фамилии причастных к произошедшей в 2012 году бойне.

28 мая 2012 года погранзастава «Арканкерген» перестала выходить на связь. Два дня спустя отправленный к базе дозор обнаружил, что здание казармы сожжено, а почти все пограничники, проходившие там службу, убиты. Кроме того, в охотничьем домике неподалеку был обнаружен труп егеря. Всего было найдено 15 жертв.

Через несколько дней к заставе вышел единственный выживший — 19-летний пограничник Владислав Челах, который рассказал, что на заставу было совершено нападение, а ему удалось бежать, поскольку он был не в казарме, а в дозоре. Однако вскоре Челах получил статус обвиняемого.

В ходе следствия он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. По решению суда, Челах получил пожизненное заключение. Позже он написал прошение о помиловании на имя Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего на тот момент государство. Однако это прошение осталось без ответа.