Мужчина в военной форме пригрозил взорвать гранату в центре Киева
Klymenko Time: мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в киевском супермаркете
Неизвестный мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в центре Киева. Об этом в воскресенье, 15 января, со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
По его информации, инцидент произошел в одном из супермаркетов возле центрального железнодорожного вокзала украинской столицы.
На место случившегося оперативно прибыли представили экстренных служб — они уговорили дебошира сдать боеприпас, задержали его и увезли в отделение полиции. Других подробностей ЧП не приводится.
29 декабря прошлого года сообщалось, что в Петербурге неизвестный мужчина с гранатой попытался вынести деньги и украшения из ломбарда.