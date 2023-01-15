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15:25, 15 января 2023Бывший СССР

Мужчина в военной форме пригрозил взорвать гранату в центре Киева

Klymenko Time: мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в киевском супермаркете

Кадр: Telegram-канал «Киевский движ»

Неизвестный мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в центре Киева. Об этом в воскресенье, 15 января, со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его информации, инцидент произошел в одном из супермаркетов возле центрального железнодорожного вокзала украинской столицы.

На место случившегося оперативно прибыли представили экстренных служб — они уговорили дебошира сдать боеприпас, задержали его и увезли в отделение полиции. Других подробностей ЧП не приводится.

29 декабря прошлого года сообщалось, что в Петербурге неизвестный мужчина с гранатой попытался вынести деньги и украшения из ломбарда.

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Варвара Кошечкина
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