Мужчина в военной форме пригрозил взорвать гранату в центре Киева

Klymenko Time: мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в киевском супермаркете

Неизвестный мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в центре Киева. Об этом в воскресенье, 15 января, со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его информации, инцидент произошел в одном из супермаркетов возле центрального железнодорожного вокзала украинской столицы.

На место случившегося оперативно прибыли представили экстренных служб — они уговорили дебошира сдать боеприпас, задержали его и увезли в отделение полиции. Других подробностей ЧП не приводится.

29 декабря прошлого года сообщалось, что в Петербурге неизвестный мужчина с гранатой попытался вынести деньги и украшения из ломбарда.