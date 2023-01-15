Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину матерью

Наташа Королева отметила Новый год вместе с поддержавшей Украину матерью Людмилой Порывай

Российская певица Наташа Королева рассказала об отношениях с матерью Людмилой Порывай, которая осудила военную спецоперацию России на Украине. На эту тему эстрадная исполнительница высказалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», — призвала подписчиков артистка в личном блоге, сопроводив слова роликом, на котором она вопреки разногласиям проводит Новый год вместе с матерью.

На данный момент родственница Королевой живет в США, куда последняя и отправилась отмечать праздники. Известно, 76-летняя уроженка Киева встала на сторону Украины в конфликте с Россией. В частности, Порывай посетила концерт в поддержку Украины, где размахивала флагом страны и выкрикивала различные лозунги. В то же время ее дочери в 2016 году на пять лет запретили въезд на Украину. Тогда служба безопасности государства сочла деятельность певицы противоречащей интересам нацбезопасности.

Ранее депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман рассказал об отсутствии общения с братом из-за ситуации на Украине. «С братом я не общаюсь. Потому как боюсь подставить его под излишнее внимание. Конечно, я скучаю и по Одессе, и по землякам. Но ничего поделать не могу», — признался публицист.