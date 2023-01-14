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14:26, 14 января 2023Интернет и СМИ

Вассерман рассказал об отсутствии общения с братом из-за ситуации на Украине

Анатолий Вассерман рассказал, что прекратил общаться с братом из-за ситуации на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Государственной Думы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал об отсутствии общения с братом из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил в беседе с MK.RU.

Политический деятель отметил, что в последний раз посещал свой родной город Одессу шесть лет назад: «Тогда, в 2014 году, я сказал: "Если вновь направлюсь в Одессу, меня в лучшем случае, если очень повезет, убьют сразу после пересечения границы"».

Вассерман добавил, что из соображений безопасности не смог посетить похороны отца, а также подчеркнул, что за могилой родителей ухаживает его родной брат, с которым он прекратил общение. «С братом я не общаюсь. Потому как боюсь подставить его под излишнее внимание. Конечно, я скучаю и по Одессе, и по землякам. Но ничего поделать не могу», — заключил публицист.

Ранее Вассерман назвал ахинеей предложение президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из G20.

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Анастасия Астахова
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