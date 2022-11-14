Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:21, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Вассерман прокомментировал предложение Зеленского исключить Россию из G20

Анатолий Вассерман назвал ахинеей предложение Зеленского исключить Россию из G20
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал ахинеей предложение президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из стран «Большой двадцатки» (G20). Инициативу украинского лидера он прокомментировал изданию News.ru.

«Я, если честно, вообще не понимаю, какое отношение имеет Украина в целом и Зеленский в частности к "Большой двадцатке". Ведь в G20 входят страны, занимающие ключевые места в мировой экономике и способные на нее соответствующим образом влиять. Украина же ни по одному из пунктов не входит в "первую двадцатку мира" (…) Россия же входит в "Большую двадцатку" по совершенно объективным причинам и показателям, и именно поэтому исключить Россию из G20 невозможно», — отметил он.

По словам телеведущего, только Москва на сегодняшний день способна восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке, поскольку альтернативные источники энергии не обладают достаточной мощностью. «И данный вопрос, кстати, планируется к обсуждению в рамках саммита. И проводить подобные обсуждения без России нет никакого смысла, да никто и не будет. А Зеленский просто несет ахинею, как говорится, "голубчик, вам лечиться надо"», — добавил Вассерман.

14 ноября стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли проект об обращении к G20 с целью исключить РФ из состава группы.

С призывом исключить Россию из «Большой двадцатки» из-за приостановки ее участия в зерновой сделке 29 октября выступил Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли подробности переговоров с Россией в Турции
Женщина нашла способ сэкономить на покупке новых угги популярного бренда
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Россиянка предстанет перед судом за убийство мужа из-за сгоревшей еды
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Врач перечислил пять простых способов избавиться от жира на животе
Актриса сериала «Друзья» назвала пыткой съемки с неизлечимой болезнью
Пропавшее в 1941 году советское судно «Меридиан» нашли в Баренцевом море
Боррель раскрыл сумму общей военной помощи Украине от ЕС
Самолет в США совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира с ножом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.