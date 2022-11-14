Вассерман прокомментировал предложение Зеленского исключить Россию из G20

Анатолий Вассерман назвал ахинеей предложение Зеленского исключить Россию из G20

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал ахинеей предложение президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из стран «Большой двадцатки» (G20). Инициативу украинского лидера он прокомментировал изданию News.ru.

«Я, если честно, вообще не понимаю, какое отношение имеет Украина в целом и Зеленский в частности к "Большой двадцатке". Ведь в G20 входят страны, занимающие ключевые места в мировой экономике и способные на нее соответствующим образом влиять. Украина же ни по одному из пунктов не входит в "первую двадцатку мира" (…) Россия же входит в "Большую двадцатку" по совершенно объективным причинам и показателям, и именно поэтому исключить Россию из G20 невозможно», — отметил он.

По словам телеведущего, только Москва на сегодняшний день способна восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке, поскольку альтернативные источники энергии не обладают достаточной мощностью. «И данный вопрос, кстати, планируется к обсуждению в рамках саммита. И проводить подобные обсуждения без России нет никакого смысла, да никто и не будет. А Зеленский просто несет ахинею, как говорится, "голубчик, вам лечиться надо"», — добавил Вассерман.

14 ноября стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли проект об обращении к G20 с целью исключить РФ из состава группы.

С призывом исключить Россию из «Большой двадцатки» из-за приостановки ее участия в зерновой сделке 29 октября выступил Зеленский.