Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:12, 14 ноября 2022Бывший СССР

Украина захотела исключить Россию из G20

В Верховную Раду внесли проект об обращении к G20 с целью исключить РФ из состава группы

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Депутаты парламента Украины создали проект обращения об исключении России из G20. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Авторы — группа депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком», — пишет издание.

Встреча «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию на саммите лидеров государств возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который накануне прибыл на место его проведения.

Как сообщала газета The Telegraph, Европейский союз и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите G20. А помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джозеф Байден не планирует встречу с Лавровым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом на российской трассе
Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»
Президент Украины прибыл в Херсон
Экономике США предсказали успехи в борьбе с рецессией
Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд
Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Москвич не дождался помощи и выпрыгнул из окна девятого этажа при пожаре
Илон Маск предрек будущее человечества
Названо критичное соотношение выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.