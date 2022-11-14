Украина захотела исключить Россию из G20

В Верховную Раду внесли проект об обращении к G20 с целью исключить РФ из состава группы

Депутаты парламента Украины создали проект обращения об исключении России из G20. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Авторы — группа депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком», — пишет издание.

Встреча «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию на саммите лидеров государств возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который накануне прибыл на место его проведения.

Как сообщала газета The Telegraph, Европейский союз и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите G20. А помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джозеф Байден не планирует встречу с Лавровым.