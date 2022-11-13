Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 13 ноября 2022Мир

Лавров прибыл на саммит G20

Глава МИД России Лавров прибыл на саммит G20 в Индонезию

Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Российского министра встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо президента России Владимира Путина. Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября. Среди прочих на нем будет присутствовать президент США Джо Байден. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не планирует встречу с Лавровым.

Как сообщала газета The Telegraph, ЕС и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите G20. Выяснилось, что европейцы намерены препятствовать встречам своих партнеров с членами российской делегации, включая и самого Лаврова. Также они хотят делать так, чтобы те уходили во время выступления России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Путин поручил демобилизовать одну категорию россиян
В Twitter начались увольнения модераторов
Жительница Подмосковья ударила мужа ножом в ответ на избиения табуреткой
Россиянка посетила баню в Таиланде и раскрыла необычную привычку тайцев
США озвучили размер нового пакета помощи Украине
«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ
В Новосибирске детский спектакль проверят на пропаганду ЛГБТ
Рогов высказался о влиянии погоды на передвижения ВСУ
В сети посмеялись над заявлением премьера Британии о Путине
Рогозин рассказал о происхождении своего позывного в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.