Глава МИД России Лавров прибыл на саммит G20 в Индонезию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Российского министра встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо президента России Владимира Путина. Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября. Среди прочих на нем будет присутствовать президент США Джо Байден. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не планирует встречу с Лавровым.

Как сообщала газета The Telegraph, ЕС и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите G20. Выяснилось, что европейцы намерены препятствовать встречам своих партнеров с членами российской делегации, включая и самого Лаврова. Также они хотят делать так, чтобы те уходили во время выступления России.