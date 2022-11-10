В США оценили вероятность встречи Байдена и Лаврова

Советник Салливан: Байден не планирует встречаться с главой МИД РФ Лавровым на полях G20

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал, возможна ли встреча президента страны Джо Байдена и главы МИД России Сергея Лаврова на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Салливан оценил вероятность встречи Байдена и Лаврова и подчеркнул, что американский лидер не планирует проводить переговоры с представителем российской стороны. Советник также ответил на вопрос, сделало бы участие президента России Владимира Путина саммит более эффективным. Он подчеркнул, что на встрече Байден будет продвигать свою повестку.

«И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны. Вам следует спросить президента Путина и Кремль о том, почему он принял решение не ехать, видимо, он принял такое решение», — заключил Салливан.

Накануне сообщалось, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Позже эти данные подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Предполагается, что президент примет участие в саммите G20 в онлайн-формате.

