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06:03, 12 ноября 2022Мир

Евросоюз и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите G20

Великобритания и Евросоюз решили помешать выступлению России на саммите G20
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

15-16 ноября на Бали пройдет саммит «Большой двадцатки» G20, на который съедутся лидеры разных государств, в том числе президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. А у стран-участниц Евросоюза и Великобритании есть особый план на это мероприятие. Они решили предпринять все возможное, чтобы изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на представителя европейской внешнеполитической службы.

Индонезия под давлением

В связи с ведением России специальной военной операции на Украине, западные страны добивались от хозяйки саммита отстранить РФ от участия в мероприятии. Если этого не произойдет, они грозили бойкотировать сам саммит. Несмотря на давление, Индонезия направила приглашение президенту Владимиру Путину. Получил его и украинский лидер Владимир Зеленский — ему предложили присутствовать в качестве гостя.

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За несколько дней до начала работы саммита стало известно, что президенты РФ и Украины на Бали не полетят, при этом Путин отказался выступать даже в онлайн-формате. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это связано с графиком главы государства. Поэтому Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия на полях саммита намерена представить идеи в области продовольствия и энергетики, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, а также организацию поставок зерна и удобрений.

Однако в планах Запада не позволить представителю России выступить.

Мы пытаемся работать с партнерами, чтобы очень-очень убедительно показать, что международное сообщество думает о действиях России на Украине

источник The Telegraph

Хитрый план

Выяснилось, что европейцы намерены препятствовать встречам своих партнеров с членами российской делегации, включая и самого Лаврова. Также они намерены делать так, чтобы они уходили во время выступления России. Этими действиями представители Евросоюза рассчитывают дать понять, что любые переговоры с Киевом должны проводиться лишь на приемлемых для него условиях. Предполагается, что активно содействовать изоляции России будут Италия, Германия, Испания и Франция.

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«Безграничная дружба» на страже

Но их планам может помешать Китай. The Telegraph приводит слова европейского чиновника, который считает, что Пекин вмешается в дело, поскольку КНР и РФ связывает не только тесное сотрудничество, но и «безграничная дружба».

Саммит G20 считается одним из ключевых международных событий в мире. Главная цель мероприятия — достижение экономической стабильности в мире. В 2022 году программа мероприятия разбита на два дня: 15 и 16 ноября. В ходе встречи лидеры стран «Большой двадцатки» обсудят вопросы здравоохранения, цифровую трансформацию и переход к устойчивой энергетике.

Как указано на сайте саммита, первостепенная задача участников — укрепить коллективный потенциал и переход к более демократичному и представительному международному сотрудничеству.

Кстати, участие китайского лидера Си Цзиньпина в G20 подтвердилось лишь 11 ноября. Как рассказал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, президент планирует встретиться с Джо Байденом и французским главой государства Эммануэлем Макроном. По словам Хуа, Си также проведет переговоры с президентом Сенегала Маки Саллом и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Также ранее стало известно, что Байден не планирует встречу с Лавровым. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. Салливан сообщил, что американский лидер отправится на форум в Индонезию для продвижения своей повестки.

Оружие России
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Екатерина Подвигина
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