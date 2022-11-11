Песков объяснил неучастие Путина в саммитах G20 и АТЭС

Пресс-секретарь Песков связал неучастие Путина в саммите G20 в Индонезии с его графиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил неучастие российского лидера Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, это связано с графиком Путина, которому необходимо находится в России в даты проведения саммитов.

Допускалось, что Путин выступит перед участниками саммита в онлайн-формате, однако Песков опроверг наличие у российского лидера таких планов.

Накануне стало известно, что глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Среди прочих на нем будет присутствовать президент США Джо Байден.